Andrej Belyj | dove c’è un nodo | là stanno i due punti

Vladimir Majakovskij e Pasternak stesso, in visita a Berlino, hanno potuto leggere pubblicamente le loro poesie (fatto non da poco), insieme ae Aleksej Remizov. Arrivando in Germania ...Dicenel prologo di "Pietroburgo", uno dei più importanti romanzi russi, scritto fra il 1911 e il 1914: "L'Impero russo comprende: in primo luogo la Grande, la Piccola, la Bianca e la Rossa ... "Il colombo d'argento" di Andrej Belyj: il misticismo rivoluzionario nella Russia dell'Ottocento - OUBLIETTE MAGAZINE