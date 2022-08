Stefania Orlando | argomento delicatissimo ma Lei festeggia così “Attaccateve ar…”

Leggi su specialmag

(Di sabato 6 agosto 2022) La showgirlnon le manda a dire: dopo la dura battaglia, esulta a modo suo in romanesco.(fonte youtube)La frizzante conduttrice romanaha debuttato in Mediaset nel ruolo di valletta nel 1993, e da allora la sua carriera nel piccolo schermo è decollata. Dopo vari pellegrinaggi tra RAI e le reti del Biscione, la soubrette si è fatta ingolosire dalla proposta di Alfonso Signorini.ha rappresentato infatti una delle figure più amate della quinta edizione del “GF Vip”, in cui ha vissuto un’esperienza full-immersion spalla a spalla con l’amico Tommaso Zorzi. Dopo la sortita dal reality, in cui l’amico ha trionfato in finale,ha svolto il ...