Resa dei conti tra Enrico Letta e Matteo Renzi (Di sabato 6 agosto 2022) Il centrosinistra parte diviso e in netto svantaggio. Difficile, salvo clomorosi eventi, che l'Italia scelga di non dare il mandato a Giorgia Meloni. A rendere ancora più minato il campo dei sinistri ci sono le faide tra politici che la pensano in maniera totalmente opposta, da Calenda a Fratoianni, passando per Di Maio e Mastella. Chi rimane fuori dal campo minato dem è Matteo Renzi. La sua Italia Viva, orfana della possibile alleanza con il romano Calenda, rischia di rimanere fuori dal prossimo Parlamento. Sarà la Resa dei conti tra Matteo Renzi ed Enrico Letta. Il nativo di Rignano accusa l'ex consulente francese di consegnare Palazzo Chigi a Giorgia Meloni. Il Nazareno replica piccato. "Renzi trova il tempo e l'audacia di dare ...

