Napoli-Espanyol 0-0 Troppi falli, rabbia De Laurentiis con l’arbitro (Di sabato 6 agosto 2022) Napoli-Espanyol 0-0: Troppi interventi duri, De Laurentiis protesta platealmente con l’arbitro Termina a reti bianche l’ultima amichevole del precampionato degli azzurri. Una sfida segnata dal forte nervosismo nei minuti finali del primo tempo, con il presidente De Laurentiis. Per la prima volta nelle amichevoli precampionato si è fatto vedere in pubblico, il presidente ha seguito il match dalla panchina con Spalletti e Giuntoli che ha protestato in maniera plateale con la terna arbitrale per i Troppi interventi duri. Nei minuti finali del primo tempo, la partita si è incattivita con molti falli duri dei giocatori dell’Espanyol e un accenno di rissa al 42° minuto. Dopo un duro intervento ai danni di Lobotka, il presidente De ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022)0-0:interventi duri, Deprotesta platealmente conTermina a reti bianche l’ultima amichevole del precampionato degli azzurri. Una sfida segnata dal forte nervosismo nei minuti finali del primo tempo, con il presidente De. Per la prima volta nelle amichevoli precampionato si è fatto vedere in pubblico, il presidente ha seguito il match dalla panchina con Spalletti e Giuntoli che ha protestato in maniera plateale con la terna arbitrale per iinterventi duri. Nei minuti finali del primo tempo, la partita si è incattivita con moltiduri dei giocatori dell’e un accenno di rissa al 42° minuto. Dopo un duro intervento ai danni di Lobotka, il presidente De ...

NCN_it : Il commento della SSC #Napoli dopo lo 0-0 contro l'#Espanyol: ''Partita per la quale la parola amichevole è scritta… - Gazzetta_it : #Napoli, manovra lenta e difesa solida: pari senza gol con l'#Espanyol - russotony79 : Napoli-Espanyol, le pagelle degli azzurri - Frank25Lomb : RT @lucacerchione: Leggo gente lamentarsi perché #Espanyol ha giocato in maniera troppo dura. Mi focalizzerei anche sul fatto che il #Napol… - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli-Espanyol, botte e niente gol: De Laurentiis va in campo per protesta -