Meta sta testando ‘Super’, la nuova piattaforma di live streaming per influencer (Di sabato 6 agosto 2022) Meta sta testando una nuova piattaforma di live streaming per influencer chiamata “Super”. La nuova piattaforma consente agli influencer di ospitare live streaming, guadagnare entrate e interagire con gli spettatori. È quanto ha riportato il sito techcrunch.com. LEGGI ANCHE –> Il servizio che permette agli hacker di rubare dati Secondo quanto riferito, la società ha pagato influencer tra $ 200 e $ 3.000 per utilizzare la piattaforma per 30 minuti. Super è entrato in fase di sviluppo alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di sviluppo dal team di sperimentazione di nuovi prodotti di Meta. “Super è un piccolo esperimento autonomo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 6 agosto 2022)staunadiperchiamata “Super”. Laconsente aglidi ospitare, guadagnare entrate e interagire con gli spettatori. È quanto ha riportato il sito techcrunch.com. LEGGI ANCHE –> Il servizio che permette agli hacker di rubare dati Secondo quanto riferito, la società ha pagatotra $ 200 e $ 3.000 per utilizzare laper 30 minuti. Super è entrato in fase di sviluppo alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di sviluppo dal team di sperimentazione di nuovi prodotti di. “Super è un piccolo esperimento autonomo ...

