LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna in DIRETTA | Zarco svetta in FP4 | comincia il Q1!

(Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Aleix Espargarò è davvero molto dolorante al piede, come riportano gli inviati di Sky Sport, ma farà di tutto per provare a scendere in pista nel Q2. 15.10 Si parte! Oira, Bezzecchi, Bastianini e Brad Binder sono i favoriti principali per centrare l’accesso in Q2, obiettivo più difficile invece per gli altri italiani Morbidelli, Dovizioso e Di Giannantonio. 15.06 Tra pochi minutiil Q1, che metterà in palio gli ultimi due pass a disposizione per il Q2. Di seguito l’elenco dei partecipanti: Bezzecchi, Bastianini, Morbidelli, Oira, Alex Marquez, Pol Espargarò, Dovizioso, Di Giannantonio, Brad e Darryn Binder, Nakagami, Gardner, Bradl, Raul Fernandez. 15.04 UFFICIALE! Aleix Espargarò riceve il via libera dai medici per continuare il weekend ...