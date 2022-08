Inter e Inzgahi in ansia per Brozovic | affaticamento al polpaccio

(Di sabato 6 agosto 2022) Stop per MarceloAd una settimana esatto dall’inizio del campionato l’e Simone Inzaghi sono inper le condizioni fisiche di Marcelo. Il croato, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe accusato unale in via precauzionale salterà l’ultima amichevole estiva in programma per questa sera contro il Villarreal. “Inzaghi stasera proverà la squadra che fra una settimana affronterà il Lecce con Lukaku e Martinez in attacco, ma dovrà fare a meno di Marcelo. Il centrocampista croato ha accusato un leggeromuscolare al: nulla di grave, ma la zona è delicata (l’anno scorso proprio un infortunio almise ko ...

In caso contrario, con annessa vittoria dell'contro la Sampdoria, lo scudetto sarà nerazzurro. Simonedovrebbe schierare la formazione tipo con un piccolo cambiamento in attacco: ...In caso contrario, con annessa vittoria dell'contro la Sampdoria, lo scudetto sarà nerazzurro. Simonedovrebbe schierare la formazione tipo con un piccolo cambiamento in attacco: ...Ultimo test pre campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che - dopo un trittico di fuoco con le francesi Monaco (2-2), Lens (persa 1-0) e Lione (2-2) -... Sport E Vai ...Esodo in vista per l'Inter, con il club meneghino pronto a dire addio a ben tre importanti tasselli: scatta l'allarme in casa nerazzurra.