Finisce 2-1 per il Valencia con gol atalantino di Ederson (Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole Il risultato della sfida per il Trofeo Naranja: la doppietta di Hugo Duro al 36’ st porta in vantaggio la squadra spagnola. Gol spettacolare del nerazzurro Ederson all’8’ st. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole Il risultato della sfida per il Trofeo Naranja: la doppietta di Hugo Duro al 36’ st porta in vantaggio la squadra spagnola. Gol spettacolare del nerazzurroall’8’ st.

BelpietroTweet : A ridosso del voto, Bruxelles annuncia un nuovo accordo per redistribuire gli africani e 8 miliardi ai Paesi d’orig… - enpaonlus : Gatto cade dal terzo piano e finisce in un cavedio: salvato dai Vigili del Fuoco - Grazie ai ?@vigilidelfuoco? per… - antonio_gaito : L’uscita di #ADL sui giocatori africani rispecchia pienamente la sua comunicazione da anni: ha stra-ragione nel con… - GiusPecoraro : RT @Agricolturabio1: Appello a @emmabonino e a @Piu_Europa, cercate i voti tra gli ex elettori di Berlusconi, Salvini, Meloni e 5s. Smette… - GiusPecoraro : RT @Agricolturabio1: Appello a @NFratoianni ed elettori, cercate i voti dove volete, ma smettetela di fare guerra dentro la sx. Perché sa… -