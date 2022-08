VfL Bochum vs Mainz 05 | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 agosto 2022) Sabato 6 agosto pomeriggio il VfLaccoglierà il05 al Ruhrstadion per dare il via alla sua nuova campagna di Bundesliga in casa. Dopo essersi divise il bottino con una vittoria a testa lo scorso anno, le squadre sono state separate da quattro punti a maggio, con gli ospiti che si sono piazzati cinque posizioni sopra i padroni di casa nonostante il pessimo record in trasferta. Il calcio di inizio di VfLvs05 è previsto alle 16:30 Anteprima della partita VfLvs05: a che punto sono le due squadre? VfLDopo un intenso programma pre-campionato, iniziato alla fine di giugno, ilsi è preparato per la sua seconda stagione di ritorno nel mondo dei grandi con un comodo trionfo in coppa lo scorso ...