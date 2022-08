Traffico Roma del 05-08-2022 ore 09:30 (Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla via Appia abbiamo ancora code per lavori tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo anulare in direzione centro auto in fila per lavori anche sulla via Aurelia tra Aranova e Castel di Guido verso Roma auto in fila per lavori in entrata in città anche sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare rallentamenti anche sulla Cassia sempre verso Roomba e tra il bivio per la Claudia Braccianese è quello per la Giustiniana Silente poi sulla via Salaria direzione centro tra lo svincolo per Fidene e la tangenziale per i lavori ed infine vi anticipo che dalle 19:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina sabato 6 agosto nell’ambito dei lavori di allargamento della sede stradale da via Tiburtina sarà chiusa al Traffico tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla via Appia abbiamo ancora code per lavori tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo anulare in direzione centro auto in fila per lavori anche sulla via Aurelia tra Aranova e Castel di Guido versoauto in fila per lavori in entrata in città anche sulla Cassia Veientana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare rallentamenti anche sulla Cassia sempre verso Roomba e tra il bivio per la Claudia Braccianese è quello per la Giustiniana Silente poi sulla via Salaria direzione centro tra lo svincolo per Fidene e la tangenziale per i lavori ed infine vi anticipo che dalle 19:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina sabato 6 agosto nell’ambito dei lavori di allargamento della sede stradale da via Tiburtina sarà chiusa altra ...

