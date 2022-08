(Di venerdì 5 agosto 2022) La crisi climatica. Decenni di vertici internazionali e di report scientifici ci avevano avvertito. Eppure, non siamo ancora preparati alle emergenze, alla, alle ondate di calore, agli incendi, alla carenza di precipitazioni, alle piogge tropicali. L’Italia non ha mai approvato un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici: c’è una bozza, ma langue nel cassetto da anni, mentre la crisi si acuisce. La situazione migliora a livello territoriale.

webecodibergamo : Siccità e calura, la nuova normalità: un nuovo approfondimento della rubrica Eco.Bergamo - tvsvizzera : Nuovi cambiamenti ai vertici di #CreditSuisse, festeggiamenti del primo agostro alternativi e #calura e #siccità tr… -

Agenzia Nova

... pesche soffocate dallache cadono dai rami prima di riuscire a svilupparsi completamente e poi i giovani ulivi in stress idrico. I danni della: a rischio 332 mila aziende e 358 mila ...... inoltre, le precipitazioni sullo Stivale (e isole annesse) si sono dimezzate: laha ... L'allarme, dunque, rimane con le frecce in alto: oggi "bollino rosso" in 16 città, poi, da lunedì ... Siccità: nel Lazio a rischio l’irrigazione dei campi