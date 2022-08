Si può dire che Kvaratskhelia sembra un calciatore forte e che emoziona? (Di venerdì 5 agosto 2022) Chiediamo scusa se interrompo l’epicedio dei tifosi del Napoli per la partenza di Ciro (sarà cittadino onorario, che emozzzione) e la distruzione del Napoli da parte dell’orco De Laurentiis che ha osato smantellare una squadra anziana e che da anni era fedele al motto: “occhi pieni e mani vacanti”. Eppure tanto tempo fa il perditempo dei tifosi non era riempire di contumelie i rappresentanti della propria squadra. Si viveva il calcio in maniera diversa. Probabilmente meno consapevole, direbbero i benpensanti. Noi fessacchiotti utilizzavamo il calciomercato per fantasticare sui calciatori in odore di Napoli o che poi effettivamente venivano acquistati. Ci si armava di bloc notes, ma andava bene anche un quadernetto, e si scriveva la formazione. Dall’1 all’11: l’epidemia della tattica, con i suoi numerini, non era ancora esplosa. Magari qualcuno veniva acquistato i primi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) Chiediamo scusa se interrompo l’epicedio dei tifosi del Napoli per la partenza di Ciro (sarà cittadino onorario, che emozzzione) e la distruzione del Napoli da parte dell’orco De Laurentiis che ha osato smantellare una squadra anziana e che da anni era fedele al motto: “occhi pieni e mani vacanti”. Eppure tanto tempo fa il perditempo dei tifosi non era riempire di contumelie i rappresentanti della propria squadra. Si viveva il calcio in maniera diversa. Probabilmente meno consapevole,bbero i benpensanti. Noi fessacchiotti utilizzavamo il calciomercato per fantasticare sui calciatori in odore di Napoli o che poi effettivamente venivano acquistati. Ci si armava di bloc notes, ma andava bene anche un quadernetto, e si scriveva la formazione. Dall’1 all’11: l’epidemia della tattica, con i suoi numerini, non era ancora esplosa. Magari qualcuno veniva acquistato i primi ...

GiovaQuez : Vucic: 'I serbi del Kosovo non tollereranno altre persecuzioni. Cercheremo la pace, ma lasciatemi dire che non ci a… - GiovaQuez : Ricciardi (M5S): 'Innanzitutto bisogna smettere di dire che con la crisi il M5S abbia creato instabilità, cavallett… - HSkelsen : RT @HSkelsen: 9/26 Ma Amnesty non è un servizio di consulenza bellica per arrivare e dire agli ucraini che devono cambiare tattica. Amnesty… - maxgallico : RT @napolista: Si può dire che Kvaratskhelia sembra un calciatore forte e che emoziona? Non vorremmo interrompere i canti funebri ma il ca… - veniovanni : RT @napolista: Si può dire che Kvaratskhelia sembra un calciatore forte e che emoziona? Non vorremmo interrompere i canti funebri ma il ca… -

Coppe, torna il tifo vero: si rialzano le curve, ok Uefa Nella stagione europea in corso l'autorizzazione a dire addio al "tutti seduti in curva" riguarderà ...garantito una maggior sicurezza perché " ognuno ha il suo piccolo pezzo di territorio in cui può ... Clima, ambiente e povertà. L'inerzia nichilista che blocca tutto Bisogna dire che la natura non è un'aiuola o un giardino, non è un viale alberato, non è una ... Allo stesso modo, la politica può sopravvivere solo se riacquista un significato di speranza, di ... La Legge per Tutti Nella stagione europea in corso l'autorizzazione aaddio al "tutti seduti in curva" riguarderà ...garantito una maggior sicurezza perché " ognuno ha il suo piccolo pezzo di territorio in cui...Bisognache la natura non è un'aiuola o un giardino, non è un viale alberato, non è una ... Allo stesso modo, la politicasopravvivere solo se riacquista un significato di speranza, di ... Testimone: quando può dire il falso