Salvini: “Non ci saranno minestroni, la maggioranza sarà chiara” (Di venerdì 5 agosto 2022) LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – “Penso che chi vincerà, vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro e dall’aria che respiro percepisco che ci sarà un voto chiaro, non ci sarà bisogno minestroni con il Pd e M5S, per cinque anni ci sarà una maggioranza chiara”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), nel corso di un punto stampa a Lampedusa. “Fortunatamente gli italiani che incontro hanno le idee chiare, la mia ambizione è che se il centrodestra vincerà la Lega avrà più degli altri”, ha aggiunto. “L’emergenza in questo momento è e sarà il lavoro per i prossimi anni, non sono ossessionato dalla Fornero, ma il ritorno della legge Fornero sarebbe un disastro. Il lavoro è centrale, riforma delle pensioni, riforma fiscale e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022) LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – “Penso che chi vincerà, vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro e dall’aria che respiro percepisco che ciun voto chiaro, non cibisognocon il Pd e M5S, per cinque anni ciuna”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo(foto), nel corso di un punto stampa a Lampedusa. “Fortunatamente gli italiani che incontro hanno le idee chiare, la mia ambizione è che se il centrodestra vincerà la Lega avrà più degli altri”, ha aggiunto. “L’emergenza in questo momento è eil lavoro per i prossimi anni, non sono ossessionato dalla Fornero, ma il ritorno della legge Fornero sarebbe un disastro. Il lavoro è centrale, riforma delle pensioni, riforma fiscale e ...

