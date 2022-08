Riders | a Milano controlli su sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro

(Di venerdì 5 agosto 2022) Servizio svolto insieme ai Carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica. Riscontrate cessioni di account e biciclette non a norma trasformate in veri e propri motorini

Agenzia ANSA

... un progetto realizzato nel contesto della valorizzazione della' Land e nello specifico per ... Riccione, Cesenatico,Marittima. Un'epopea che ha saputo trasformarsi facendo nascere il ...... ed è per questo motivo che la sentenza è ancora più dirompente, perché vale per tutti i' ... i rider - secondo i pm diche hanno dato il via all'indagine che ha portato anche al ... Controlli sui rider a Milano, sequestrate 2 bici non a norma Milano, 5 ago. (Adnkronos) - Cinque cessioni di account, due sequestri di biciclette a pedalata assistita risultate difformi, una persona ...