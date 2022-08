Inter, i tifosi ora hanno paura che vadano via tutti e tre - Top News (Di venerdì 5 agosto 2022) Poi c'è sempre il caso - Skriniar in sospeso e la Gazzetta rivela che la parole dell'allenatore del Psg hanno spaventato tutti Leggi su sportevai (Di venerdì 5 agosto 2022) Poi c'è sempre il caso - Skriniar in sospeso e la Gazzetta rivela che la parole dell'allenatore del Psgspaventato

SimoneTogna : #inter, #intervillarreal sarà sold out. I tifosi nerazzurri di Pescara (e dintorni) dimostrano la propria vicinanza alla squadra. - SimoneTogna : Ufficiale: #inter, #intervillarreal: Per i tifosi nerazzurri ci sarà una importante e imperdibile opportunità: quel… - YorkeJoseph : @allonsystark Chissà come mai allora TUTTI gli allenatori dell'Inter lo fanno giocare e non se ne vogliono privare… - RionChaos : RT @G_Cobianchi: Tifosi dell'Inter spiegando come fosse possibile fare decine di milioni di plusvalenza da Esposito, Satriano ed Oristanio… - MarcoLo15276139 : ha entusiasmato i tifosi dell'Inter con l'acquisto di Dani Olmo. #FM22Mobile -