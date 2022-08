Gravina in Puglia: sospesa l’attività di una Rsa, 65 anziani trasferiti ad altre strutture (Di venerdì 5 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri-Nas: I Carabinieri del N.A.S. di Bari, nell’ambito della strategia operativa mensile nel settore delle strutture socio sanitarie assistenziali per anziani, disposta dal superiore Comando Carabinieri per Tutela della Salute, hanno eseguito una attività ispettiva presso una RSA sita in Gravina in Puglia (BA) e, nella circostanza, hanno accertato che la struttura risultava attivata in assenza di autorizzazione all’esercizio e presentava rilevanti carenze strutturali, organizzative e funzionali. Di conseguenza il sindaco di quel comune, posto immediatamente a conoscenza di tali risultanze, con propria ordinanza ha disposto la sospensione dell’attività e l’immediato trasferimento dei 65 anziani ospiti verso altre ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 5 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri-Nas: I Carabinieri del N.A.S. di Bari, nell’ambito della strategia operativa mensile nel settore dellesocio sanitarie assistenziali per, disposta dal superiore Comando Carabinieri per Tutela della Salute, hanno eseguito una attività ispettiva presso una RSA sita inin(BA) e, nella circostanza, hanno accertato che la struttura risultava attivata in assenza di autorizzazione all’esercizio e presentava rilevanti carenze strutturali, organizzative e funzionali. Di conseguenza il sindaco di quel comune, posto immediatamente a conoscenza di tali risultanze, con propria ordinanza ha disposto la sospensione dele l’immediato trasferimento dei 65ospiti verso...

