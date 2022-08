Entry list femminile US Open 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Entry list femminile degli US Open 2022, ultimo Slam della stagione in programma dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows. Per l’Italia figurano nell’elenco in quattro. Si tratta di Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Tra le prime alternates è presente Elisabetta Cocciaretto, che dovrà sperare in qualche defezione se vorrà entrare all’interno del tabellone principale. Per il resto al via tutte le big: dalla polacca Iga Swiatek alla greca Maria Sakkari, dall’estone Anett Kontaveit alla spagnola Paula Badosa. Riflettori puntati pure sulle due recenti protagoniste a Wimbledon ovvero la tunisina Ons Jabeur e la vincitrice kazaka Elena Rybakina. In gara anche Serena Williams e la ceca Karolina Muchova in virtù del ranking protetto. Di ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) L’degli US, ultimo Slam della stagione in programma dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows. Per l’Italia figurano nell’elenco in quattro. Si tratta di Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Tra le prime alternates è presente Elisabetta Cocciaretto, che dovrà sperare in qualche defezione se vorrà entrare all’interno del tabellone principale. Per il resto al via tutte le big: dalla polacca Iga Swiatek alla greca Maria Sakkari, dall’estone Anett Kontaveit alla spagnola Paula Badosa. Riflettori puntati pure sulle due recenti protagoniste a Wimbledon ovvero la tunisina Ons Jabeur e la vincitrice kazaka Elena Rybakina. In gara anche Serena Williams e la ceca Karolina Muchova in virtù del ranking protetto. Di ...

