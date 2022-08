Bufera su Sophie Codegoni | è stata raccomandata ad Avanti un Altro? Bruganelli mostra le prove

(Di venerdì 5 agosto 2022) Come tutti i fan ormai sapranno,è la nuova Bonas diun. L’annuncio è stato dato ieri e, immediatamente, sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, hanno cominciato ad accusare la giovane di essere. Ad intervenire sulla faccenda èSonia, la quale ha replicato a L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Sophie Codegoni, è bufera su Avanti un altro: Bruganelli sbotta -

Attraverso il suo account Instagram, ha spiegato cheper diventare Bonas di Avanti un altro! ha fatto come tutti il provino. Inizialmente, Bruganelli ha fatto presente di aver caricato sulla ...Soleil Sorge:Codegoni le ruba il posto ad Avanti un altro/ Spunta il motivo "Giacomo Urtis ... Soleil Sorge, like contro Jessica Selassié/su Twitter: "Sta ancora rosicando"La produttrice attaccata per aver scelto la 21enne come nuova Bonas di Avanti un altro La 48enne rispedisce al mittente le accuse e mostra il provino dell’ex gieffina vip Sonia Bruganelli finisce nuov ...L'ex gieffina Sophie Codegoni ha rivelato a Chi che sostituirà Sara Croce come "Bonas" nel programma "Avanti un altro" con Bonolis.