Acerbi all’Inter? Arriva la risposta di Pastorello (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo le dichiarazioni su Arthur non sono mancate le parole di Pastorello sulla situazione di Acerbi, svincolato e ormai separato da molto tempo in casa con la Lazio (negli ultimi periodi erano noti i litigi con la tifoseria laziale). Parole molto vaghe sul suo assistito, infatti quello che era l‘incontro con Ausilio e Baccin dell’Inter è stata semplicemente “una chiacchierata”. Non si può però escludere che l’Inter non possa effettivamente essere una pista possibile per l’ex laziale e milanista. Acerbi Lazio Inter “Abbiamo fatto una chiacchierata. In generale mi trovo qui e sono venuto a salutare Ausilio e Baccin. Se piace all’Inter? Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti” Con la probabile permanenza in viola di Milenkovic (obbiettivo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo le dichiarazioni su Arthur non sono mancate le parole disulla situazione di, svincolato e ormai separato da molto tempo in casa con la Lazio (negli ultimi periodi erano noti i litigi con la tifoseria laziale). Parole molto vaghe sul suo assistito, infatti quello che era l‘incontro con Ausilio e Baccin dell’Inter è stata semplicemente “una chiacchierata”. Non si può però escludere che l’Inter non possa effettivamente essere una pista possibile per l’ex laziale e milanista.Lazio Inter “Abbiamo fatto una chiacchierata. In generale mi trovo qui e sono venuto a salutare Ausilio e Baccin. Se piace? Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti” Con la probabile permanenza in viola di Milenkovic (obbiettivo ...

mr_kubra : Se davvero arrivasse #Acerbi ... è meglio che i difensori/lecchini di proprietà/dirigenza vadano a nascondersi perc… - Inter_1908___ : RT @InterXSempre99: Ecco le parole di #Pastorello all’uscita dalla sede dell’#Inter #Acerbi, #Lukaku, #Esposito e non solo ?? https://t.co… - SpiazelOne : Il sig. @Acerbi_Fra anche nel caso in cui la voce che lo vede all'Inter fosse vera, non avrà il minimo supporto da… - PasqualeTrotta5 : @AmalaTV_ Lo sai chi potrebbe salvarci da Acerbi all'Inter? Lotito. Chiedendo soldi per il cartellino. - bbiancawhite : Se acerbi viene all'Inter non seguirò il campionato @Inter avvisati. -