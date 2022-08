Traffico Roma del 04-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo pesche al momento abbiamo avuto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e la Laurentina ripercussioni sulla via Pontina dove si stanno formando coda in direzione Eur da via di Vallerano al Raccordo ancora code poi sulla via Appia pere lavori tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo direzione San Giovanni con lamento delInoltre potrebbero tornare i rallentamenti sulla Cassia Veientana per la presenza di un cantiere Tra Tor de’ ceveri e il raccordo per lo stesso motivo possibile attese anche sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste fino a questa sera i tram 14 519 sono sostituiti da bus e tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e ...