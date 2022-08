stepagan : @Mov5Stelle il termovalizzatore a Roma lo volete o no e se no mi spiegate chiaramente come smaltite i rifiuti? -

Euronews Italiano

"Nella veste di commissario straordinario emetterò una ordinanza che prenderà il Pianocome base, e con questa, entro e non oltre il 12 agosto, avvierò la valutazione ambientale strategica", ...Per quanto riguarda gli impianti Tmb a Imperia a regime (2026) si prevede di trattare 42.763 tonnellate died è prevista la realizzazione di un Tmb da 49 mila tonnellate. A Savona se ne ... Rifiuti: termovalizzatore e differenziata, piano per Roma pulita Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Sono da considerarsi come di ...