Questo studio non dice che «i non vaccinati sono contagiosi per meno tempo di quelli vaccinati» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 29 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di una presunta notizia in lingua inglese intitolata: “New England Journal of Medicine: Unvaccinated COVID Patients Are Contagious for LESS Time Than Those Vaxed or Boosted” (in italiano, “New England Journal of Medicine: i pazienti covid non vaccinati sono contagiosi per meno tempo di quelli vaccinati o di coloro che hanno ricevuto un richiamo”). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «…e niente…avanti così! Pazienti Covid non vaccinati contagiosi per meno tempo dei vaccinati o boosterati». Si ... Leggi su facta.news (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 29 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di una presunta notizia in lingua inglese intitolata: “New England Journal of Medicine: Unvaccinated COVID Patients Are Contagious for LESS Time Than Those Vaxed or Boosted” (in italiano, “New England Journal of Medicine: i pazienti covid nonperdio di coloro che hanno ricevuto un richiamo”). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «…e niente…avanti così! Pazienti Covid nonperdeio boosterati». Si ...

alex_orlowski : Secondo questo studio della Yale university l’economia russa è vicina al collasso. Lo studio si è avvalso di fonti… - mengoniana87 : RT @sabrina_bulla: Comunque che bello che ci rende partecipi di questo progetto anche nella parte in studio ?? - natysettantuno : RT @sabrina_bulla: Comunque che bello che ci rende partecipi di questo progetto anche nella parte in studio ?? - sabrina_bulla : Comunque che bello che ci rende partecipi di questo progetto anche nella parte in studio ?? - bozmik : @n3m0scrapbook @Sydwerehere Definire 'bene' richiede appunto studio. Servono meccanismi e procedure di accesso alle… -