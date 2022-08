Premier League 2022/2023, prima giornata: programma, date e orari (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci siamo, finalmente è tutto pronto per il via al grande calcio, con la stagione 2022/2023 ai nastri di partenza: tra i primi campionati a dare il via alle danze, ecco la Premier League. Tanti gli spunti interessanti per una nuova edizione del miglior campionato al mondo: l’eterna lotta tra Manchester City e Liverpool con il Chelsea ad osservare da vicino, ma anche il rinnovato Tottenham di Antonio Conte, il nuovo Manchester United di Ten Hag, oltre alla mina vagante Arsenal, in netta crescita nella scorsa stagione, e pronta a riconfermarsi dopo quanto fatto nel calciomercato estivo. E un occhio di riguardo va, ovviamente, a tutte quelle formazioni di media classifica che potrebbero realizzare un exploit, una su tutte il West Ham, ormai splendida realtà. Ecco quindi il programma della ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Ci siamo, finalmente è tutto pronto per il via al grande calcio, con la stagioneai nastri di partenza: tra i primi campionati a dare il via alle danze, ecco la. Tanti gli spunti interessanti per una nuova edizione del miglior campionato al mondo: l’eterna lotta tra Manchester City e Liverpool con il Chelsea ad osservare da vicino, ma anche il rinnovato Tottenham di Antonio Conte, il nuovo Manchester United di Ten Hag, oltre alla mina vagante Arsenal, in netta crescita nella scorsa stagione, e pronta a riconfermarsi dopo quanto fatto nel calciomercato estivo. E un occhio di riguardo va, ovviamente, a tutte quelle formazioni di media classifica che potrebbero realizzare un exploit, una su tutte il West Ham, ormai splendida realtà. Ecco quindi ildella ...

OptaPaolo : 217 - Nel suo periodo in Premier League dal 2015/16 al 2020/21, Georginio #Wijnaldum è stato il giocatore con più p… - GoalItalia : 'Atleticamente la MLS sembra la Premier League' ?? Federico #Bernardeschi - sportface2016 : #PremierLeague al via: il programma e gli orari della prima giornata - TUTTOJUVE_COM : L'ex Juve Neto non tornerà in Serie A: per il portiere c'è la Premier League - telodogratis : Guida alla Premier League 2022/2023: chi vincerà il campionato inglese -