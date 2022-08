Mancini: «I giovani fanno bene ad andare all’estero, da noi a 18 anni sono ancora in Primavera» (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Giornale intervista il commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini. Tra le altre cose parla dei giovani che lasciano il campionato italiano per andare all’estero. «Spero abbiano possibilità di giocare. Così sarebbe positivo. Così si cresce. Gli italiani una volta restavano sempre qui, ora sono ancora pochi rispetto a quelli di altre nazioni». Su Lucca che va dal Pisa all’Ajax: «Una grande possibilità per migliorare tecnicamente. Non avrà pressione ma sarà in una squadra che deve vincere sempre. L’Ajax è come Real, Barcellona, Juve ed altre dove un pari è una sconfitta. Ma la scuola Ajax vale: da quelle parti sfornano giovani, poi li vendono e fanno i soldi. I nostri a 18 anni sono ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Giornale intervista il commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana, Roberto. Tra le altre cose parla deiche lasciano il campionato italiano per. «Spero abbiano possibilità di giocare. Così sarebbe positivo. Così si cresce. Gli italiani una volta restavano sempre qui, orapochi rispetto a quelli di altre nazioni». Su Lucca che va dal Pisa all’Ajax: «Una grande possibilità per migliorare tecnicamente. Non avrà pressione ma sarà in una squadra che deve vincere sempre. L’Ajax è come Real, Barcellona, Juve ed altre dove un pari è una sconfitta. Ma la scuola Ajax vale: da quelle parti sfornano, poi li vendono ei soldi. I nostri a 18...

