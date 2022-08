LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Lazzaro in semifinale negli 800m, Morseletto e Burno in finale nel salto triplo! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 HANA MOLL! All’ultimo tentativo la statunitense beffa tutte e va a vincere l’oro grazie ad un super salto a 4.35m! 19:47 Nel salto con l’asta femminile arriva l’eliminazione di Elise Russis, sono rimaste in tre in gara, manca solo capire i colori delle medaglie. 19:45 Questa la situazione nel salto triplo al termine della qualificazione: in 6 hanno superato la misura di qualificazione di 15.80m, il dodicesimo è entrato in finale con 15.30m. Benissimo l’Italia, con Federico Morseletto che entra in finale con la quinta misura facendo segnare il suo nuovo PB (15.91), bene anche Federico Lorenzo Bruno con 15.67m (nona misura). 19:42 Federico Lorenzo Bruno, dopo aver avuto la certezza matematica della ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50 HANA MOLL! All’ultimo tentativo la statunitense beffa tutte e va a vincere l’oro grazie ad un supera 4.35m! 19:47 Nelcon l’asta femminile arriva l’eliminazione di Elise Russis, sono rimaste in tre in gara, manca solo capire i colori delle medaglie. 19:45 Questa la situazione neltriplo al termine della qualificazione: in 6 hanno superato la misura di qualificazione di 15.80m, il dodicesimo è entrato incon 15.30m. Benissimo l’Italia, con Federicoche entra incon la quinta misura facendo segnare il suo nuovo PB (15.91), bene anche Federico Lorenzo Bruno con 15.67m (nona misura). 19:42 Federico Lorenzo Bruno, dopo aver avuto la certezza matematica della ...

