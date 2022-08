Kvaratskhelia | “Napoli? E' un onore giocare qui | voglio aiutare la squadra a vincere dei trofei

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 agosto 2022) Khvicha, nuovo esterno offensivo azzurro, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della SSCpubblicata su YouTube. Queste le sue perole: "Ciao sono Kvara, ho 20 anni e vi racconto la mia storia! Vengo dalla Georgia, un Paese bellissimo. -afferma- Ho sempre giocato a calcio, in ogni momento, sin da piccolo. Amo il calcio, tanto. Ho iniziato aa 8 anni. Qualche anno dopo già pensavo solo al calcio: era la cosa più importante della mia vita, come adesso. Anche mio padre giocava a calcio, era un calciatore in Azerbaigian. Era un ottimo calciatore, ma non gioco perchè ci giocava lui: è stata una mia scelta, io volevo allenarmi, mio padre non me lo diceva. Durante le vacanze vado in Georgia per stare con la mia famiglia: ho due fratelli, uno più piccolo e uno ...