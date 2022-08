Il triangolo di mercato favorisce la Juve: colpo da 90 in attacco (Di giovedì 4 agosto 2022) Un super triangolo di mercato porterebbe ad Allegri il tanto agognato attaccante ‘di scorta’ che nel frattempo prenderebbe il posto di Chiesa sulla corsia di sinistra Che la Juventus stia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Un superdiporterebbe ad Allegri il tanto agognato attaccante ‘di scorta’ che nel frattempo prenderebbe il posto di Chiesa sulla corsia di sinistra Che lantus stia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

zazoomblog : Il triangolo di mercato favorisce la Juve: colpo da 90 in attacco - #triangolo #mercato #favorisce #Juve: - acmattiam : Il triangolo di mercato col PSG potrebbe essere così semplice eppure sarà così complicato, son già pronto - joepanther : RT @TerrierBullFN: #gayolodellescimmie ultima notizia è scappato dal mercato del 'pesce' di San Francisco, la città è in quarantena e ca… - TerrierBullFN : #gayolodellescimmie ultima notizia è scappato dal mercato del 'pesce' di San Francisco, la città è in quarantena… - ale13_spino : Con CDK Adli e un mediano di valore da prendere sul mercato in un mese saremmo molto più forti dello scorso anno ma… -