Nazione_Arezzo : Il Polvarone alle Cascate delle Marmore per la rassegna nazionale del teatro dialettale -

Cascata delle Marmore è in corso di svolgimento la 9° edizione della Rassegna Nazionale del Teatro Dialettale. Iniziata lunedì 1 agosto nel Parco del Belvedere Superiore di Marmore per ...La Compagnia deltorna in scena stasera21 a Capolona nei giardini di Piazza Martiri della Libertà. Il primo spettacolo all'aperto della Compagnia prevede la nuova commedia musical dal titolo Sanbusà'. ... Il Polvarone alle Cascate delle Marmore per la rassegna nazionale del teatro dialettale Unica rappresentante della Toscana, c’è la Compagnia del Polvarone con la sua ultima commedia SANBUSA’ Arezzo, 4 agosto 2022 - Alle Cascata delle Marmore è in corso di svolgimento la 9° edizione della ...La Compagnia del Polvarone torna a Bibbiena per la 16° Rassegna del Teatro Amatoriale che è in corso al CIFA dal 23 giugno al 28 luglio.