Il pianoforte classico di Costantino Catena

(Di giovedì 4 agosto 2022) Atteso l’abituale concerto estivo negli spazi del Castello Giusso Del Galdo a Sicignano degli Alburni, che vedrà il pianista incontrare l’ensemble lirico Italiano sulle note di Ludwig Van Beethoven Di Olga Chieffi E’ divenuto un appuntamento fisso, il concerto agostano offerto dal pianista, che nel Castello Giusso Del Galdo in Sicignano degli Alburni, incontrerà, stasera, alle ore 21, l’Ensemble Lirico Italiano, composto da Daniela Cammarano e Giacomo Mirra al violino, Mattia Cuccillato alla viola, Francesco D’Arcangelo al violoncello e Stefano Di Martino al contrabbasso. La serata verrà inaugurata dal Quintetto di Luigi Boccherini “Musica notturna per le strade di Madrid” op.30 n°6 in Do maggiore che, dopo le stagioni di Vivaldi e qualche sporadico brano barocco per cembalo, uno dei più importanti pezzi a programma della musica di ...