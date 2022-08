Francesco Bagnaia, lo spettro degli errori e la voglia di rimonta (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista in questo ultimo mese e mezzo di estate. Francesco Bagnaia di Ducati vuole invertire il trend della prima parte di stagione cercando di rimontare in classifica piloti della classe regina per tentare di assaltare i primi posti. L’obiettivo è evitare di commettere altri errori che, fin qui, hanno fatalmente condizionato l’ascesa del piemontese. Ducati, le parole di Francesco Bagnaia e Jack Miller Enea Bastianini e Francesco Bagnaia (Credit foto – MDD Europe Ltd) (1)“Sono molto contento di tornare finalmente in pista questo fine settimana – ha rivelato Francesco Bagnaia di Ducati alla vigilia del ritorno in pista -. Abbiamo concluso la prima parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista in questo ultimo mese e mezzo di estate.di Ducati vuole invertire il trend della prima parte di stagione cercando dire in classifica piloti della classe regina per tentare di assaltare i primi posti. L’obiettivo è evitare di commettere altriche, fin qui, hanno fatalmente condizionato l’ascesa del piemontese. Ducati, le parole die Jack Miller Enea Bastianini e(Credit foto – MDD Europe Ltd) (1)“Sono molto contento di tornare finalmente in pista questo fine settimana – ha rivelatodi Ducati alla vigilia del ritorno in pista -. Abbiamo concluso la prima parte ...

automotorinews : ??? #MotoGP, basta errori: parola di Francesco #Bagnaia ??? 'Spero di poter fare bene questo fine settimana: per me… - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia parte per questa seconda parte di stagione al quarto posto in campionato. Con 106... #MotoGP… - gualberto2021 : RT @Gazzetta_it: World Ducati Week 2022: in sella con Francesco Bagnaia - Gazzetta_it : World Ducati Week 2022: in sella con Francesco Bagnaia - athariq_btsm : Francesco bagnaia #fyp? -