AlboPopPatti : 12/08/2022 | Determinazioni Dirigenziali DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C… - olivati_case : RT @Fiaip: #Fiaip #Genova organizza il giorno 8 e 15 settembre un seminario formativo sulle ultime novità del decreto semplificazioni. Per… - olivati : RT @Fiaip: #Fiaip #Genova organizza il giorno 8 e 15 settembre un seminario formativo sulle ultime novità del decreto semplificazioni. Per… - zazoomblog : Decreto semplificazioni fiscali: tutte le novità - #Decreto #semplificazioni #fiscali: - zazoomblog : Decreto semplificazioni fiscali: tutte le novità - #Decreto #semplificazioni #fiscali: -

Le ultime novità sono state introdotte in sede di conversione del, che ha confermato le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte dell'azienda. Facciamo ...120/2020 (nota come) impone ai soggetti privati di 'accettare le autocertificazioni , essendo stata soppressa l'espressione 'possono'; in precedenza l'obbligo era previsto ...Lo scetticismo di Confartigianato Imprese Macerata. L'associazione si è mossa a livello nazionale per chiedere al ministro un termine più ampio per adeguarsi. Confartigianato si è già mossa a livello ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...