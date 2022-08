Cosa piace a Kendall Jenner? Ce lo dice con una canotta (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il suo viaggio in Wyoming, alla scoperta del vecchio West, la modella confida in un post su Instagram tutto il suo amore per i cowboy. Una dichiarazione fatta non solo con il suo outfit ma anche con un tatuaggio Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il suo viaggio in Wyoming, alla scoperta del vecchio West, la modella confida in un post su Instagram tutto il suo amore per i cowboy. Una dichiarazione fatta non solo con il suo outfit ma anche con un tatuaggio

borghi_claudio : @thewaterflea @Marko_Morandi @BeachPapeete @bashir_221928 @eurallergico @Ilpiacentinoir1 @dottorbarbieri Capisco ma… - R4NMA0S : @caffecaIdo ma finché è una cosa a livello di gusti personali ci sta non tutto può piacere a tutti però c'è gente c… - gawenovexyma : RT @MariGe49975095: @Fanclub_phoenix Non sono un musicista, non ho niente a che fare con la musica, sono solo un ascoltatore, e ascolto Dim… - giprr89 : @GA7_Official @CiroTroise @CiroTroise apprezzo molto la sua onesta intellettuale.L'unica cosa che mi piace di meno… - yib0woosh : Ieri sono andata al sushi con i frensis e ho fatto la parte di quella che mangia gli avanzi raga ve lo consiglio ze… -