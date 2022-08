“Cosa mi ha fatto Simona Ventura”. La collega conduttrice decide di parlare: “Però è brava” (Di giovedì 4 agosto 2022) Victoria Cabello e il rapporto con Simona Ventura. In una lunga intervista al Corriere della Sera la conduttrice italo-inglese ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. Inoltre ha rivelato quale è stato il suo più grande rimpianto: “non essere andata in vacanza con Dario Argento, uno dei personaggi più divertenti che abbia mai intervistato, ironico, uno che si presta a qualunque Cosa. Siccome andavamo molto d’accordo mi propose di fare una vacanza insieme”. “Io – continua Victoria Cabello – pensavo al sole, al mare e lui mi dice: dobbiamo andare in un posto dove piove sempre. Mi sembrava troppo, ma con l’età ho iniziato ad apprezzare anche io un certo tipo di luoghi”. Poi l’esperienza a Pechino Express, vinto insieme a Paride Vitale. Non sono mancate poi delle frecciate ad alcuni suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Victoria Cabello e il rapporto con. In una lunga intervista al Corriere della Sera laitalo-inglese ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. Inoltre ha rivelato quale è stato il suo più grande rimpianto: “non essere andata in vacanza con Dario Argento, uno dei personaggi più divertenti che abbia mai intervistato, ironico, uno che si presta a qualunque. Siccome andavamo molto d’accordo mi propose di fare una vacanza insieme”. “Io – continua Victoria Cabello – pensavo al sole, al mare e lui mi dice: dobbiamo andare in un posto dove piove sempre. Mi semtroppo, ma con l’età ho iniziato ad apprezzare anche io un certo tipo di luoghi”. Poi l’esperienza a Pechino Express, vinto insieme a Paride Vitale. Non sono mancate poi delle frecciate ad alcuni suoi ...

