Gazzetta

Giorgiodimostra di apprezzare ilmessicano. O almeno questo è quanto si deduce dallo sketch realizzato con un tifoso durante la gara ...... imprenditori come Dario Silvestri , formatore e mental coach di atleti come Giorgio. ... Questa è l'essenza dele del territorio per lo chef Palluda: 'Cucinare, non dobbiamo mai ... Chiellini e il cibo messicano: sketch col tifoso Giorgio Chiellini dimostra di apprezzare il cibo messicano. O almeno questo è quanto si deduce dallo sketch realizzato con un tifoso durante la gara di Leagues Cup tra il suo Los Angeles Fc e il Club ...