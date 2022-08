Calciomercato Roma | definitiva la cessione di un giocatore | i dettagli

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 4 agosto 2022) Definiti iper ladi un centrocampista dellache già nelle prossime ore potrebbe lasciare la Capitale per rientrare in patria ed iniziare l’avventura con un nuovo club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lasi sta imponendo come una delle protagoniste di questa finestra di. Vari Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.