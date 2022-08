Anche Buffagni farà le valigie dai 5Stelle? “Non sono uno zombie. Resto leale ai cittadini ma uno non vale l’altro” (Di giovedì 4 agosto 2022) Stefano Buffagni non ci sta a passare per un zombie. Definizione affibbiata da Beppe Grillo ai transfughi-traditori del movimento. E affida a Facebook un lunghissimo messaggio di critiche ai vertici 5Stelle. L’ex sottosegretario e deputato di peso, però, non svela le carte sul suo futuro politico. Buffagni: non sono uno zombie, leale ai cittadini farà Anche lui le valigie? “Io sono leale ai cittadini”, dice. Nel mirino i politici incapaci e inetti “che pensano solo a come restare incollati a delle poltrone che sono la droga per vuoti nell’anima”. “In questi anni – scrive Buffagni – ho messo sempre l’impegno per i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Stefanonon ci sta a passare per un. Definizione affibbiata da Beppe Grillo ai transfughi-traditori del movimento. E affida a Facebook un lunghissimo messaggio di critiche ai vertici. L’ex sottosegretario e deputato di peso, però, non svela le carte sul suo futuro politico.: nonunoailui le? “Ioai”, dice. Nel mirino i politici incapaci e inetti “che pensano solo a come restare incollati a delle poltrone chela droga per vuoti nell’anima”. “In questi anni – scrive– ho messo sempre l’impegno per i ...

