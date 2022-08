(Di mercoledì 3 agosto 2022) Prima un flusso di vento solare che si abbatterà contro il campo magnetico della, poi la vera e propria. È questo quello cherà oggi,. O meglio, questo è quello che dovrebbere secondo quanto previsto dagli scienziati dello Space Weather Prediction Center presso la National Oceanic and Atmospheric Administration. Cos’è laL’evento, come spiegano gli esperti di Live Science, è da collegare a un grandissimo buco coronale che si trova nell’emisfero meridionale del Sole, proprio quello che sta facendo fluire il plasma in direzione della. Quando i buchi coronali sono rivolti verso la, il materiale che viene ...

fanpage : Domani un flusso di vento solare si abbatterà contro il campo magnetico terrestre, dando vita a una tempesta geomag… - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Tempesta geomagnetica sulla Terra mercoledì 3 agosto 2022: ecco cosa succede - CorriereCitta : Tempesta geomagnetica sulla Terra mercoledì 3 agosto 2022: ecco cosa succede - angiuoniluigi : RT @fanpage: Domani un flusso di vento solare si abbatterà contro il campo magnetico terrestre, dando vita a una tempesta geomagnetica. Cos… - zawzaw_ph : Tempesta geomagnetica prevista sulla Terra il 3 agosto: cosa dobbiamo aspettarci -

Provengono da un "buco" nell atmosfera del Sole . Sono i venti ad alta velocità che nei prossimi giorni colpiranno il campo magnetico terrestre, innescando una. Fortunatamente, stando a quanto riferito dai meteorologi dello Space Weather Prediction Center (Swpc) della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), il "...Unasolare in genere può essere indicata anche con la denominazione "" proprio perché può colpire il campo magnetico terrestre. Tra le conseguenze che un evento del genere può causare vi sono possibili danni alla connessione Internet, ma non solo. ...Fortunatamente è stata classificata dagli esperti come debole, ma causerà comunque fluttuazioni nelle reti elettriche e problemi ai satelliti ...Tempesta geomagnetica prevista sulla Terra il 3 agosto: cosa dobbiamo aspettarci Gli scienziati del NOAA hanno annunciato che a causa del plasma espulso da un buco coronale si prevede una tempesta geo ...