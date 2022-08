Salvatore Aranzulla: cosa gli chiedono di più gli internauti? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vi siete mai chiesti quale sia l’articolo più cliccato sul sito di Salvatore Aranzulla? Lo svela lui al Corriere della Sera In vent’anni attraverso il suo sito ha risolto i dubbi informatici di milioni di italiani. Ma qual è la domanda più frequente degli utenti oggi? “Come funziona Onlyfans, e se bisogna pagare”, parola di Salvatore Aranzulla. Dal 2002, anno del primo pezzo di Salvatore Aranzulla su Come Installare una stampante, il suo sito è diventato uno dei 30 più visitati in Italia, portandolo nel solo 2021 a ricavare un utile pari a 3,8 milioni di Euro: con buona pace di chi gli diceva che l’economia digitale fosse evanescente, che non generasse utile. Un punto su cui il genio italiano dell’informatica per antonomasia, uno di quelli che quasi fatichi ad associare ad una ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vi siete mai chiesti quale sia l’articolo più cliccato sul sito di? Lo svela lui al Corriere della Sera In vent’anni attraverso il suo sito ha risolto i dubbi informatici di milioni di italiani. Ma qual è la domanda più frequente degli utenti oggi? “Come funziona Onlyfans, e se bisogna pagare”, parola di. Dal 2002, anno del primo pezzo disu Come Installare una stampante, il suo sito è diventato uno dei 30 più visitati in Italia, portandolo nel solo 2021 a ricavare un utile pari a 3,8 milioni di Euro: con buona pace di chi gli diceva che l’economia digitale fosse evanescente, che non generasse utile. Un punto su cui il genio italiano dell’informatica per antonomasia, uno di quelli che quasi fatichi ad associare ad una ...

fanpage : “Potrei non lavorare più, ma lo faccio perché mi piace. Appena esco dall’ufficio impazzisco”. Aranzulla racconta la… - robytarsy : #SPOILERALERT Se siete di indolele ROSICONA non lo leggete #aranzulla - sellyp : RT @dailydrama2022: 02 Agosto 2022 L’utilità della psicoterapia secondo Salvatore Aranzulla - Leo_Corradetti : RT @Grouchoromano: Non servono saggi filosofici o politici: per capire l'orrore del neo-capitalismo basterebbe leggere l'intervista a Salva… - raffynatezza : RT @DomaniGiornale: #Aranzulla dice che i giovani «non hanno voglia di lavorare», critica il reddito di cittadinanza e spiega che il mondo… -