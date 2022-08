Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 3 agosto 2022 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 3.8.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 SuperQuark Documentario RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Regine del Campo Film RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 La strada del silenzio Film ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 La corsa al voto Attualità REALTIME Catfish – False identità Docureality CIELO Swamp Shark Film TV8 X Factor – Il meglio delle audizioni Talent Show NOVE Lara Croft – Tomb Raider Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 agosto 2022)aitv della prima serata di oggi,3.8., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 SuperQuark Documentario RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Regine del Campo Film RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 La strada del silenzio Film ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 La corsa al voto Attualità REALTIME Catfish – False identità Docureality CIELO Swamp Shark Film TV8 X Factor – Il meglio delle audizioni Talent Show NOVE Lara Croft – Tomb Raider Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

fisco24_info : Roma-Kiev: la guerra in Ucraina entra nei programmi elettorali: AGI - 'Le parti riconoscono l'importanza di prosegu… - LiberoMagazine_ : #QueiPochi momenti nei quali vi rilassate guardando la tv, non sprecateli facendo zapping casuale. Scegliete i vos… - ppnfrz : @CarloCalenda Linee guida, programmi, a me sembra che la prima cosa sia trovare una bella sedia dove scaldare il culo. Il resto si vedrà - LuciaLaVita1 : RT @salvini_giacomo: In ferie, all’estero. Apro giornali, siti, Twitter. Tutta la politica italiana - e la campagna elettorale - gira int… - Leonida62 : RT @salvini_giacomo: In ferie, all’estero. Apro giornali, siti, Twitter. Tutta la politica italiana - e la campagna elettorale - gira int… -