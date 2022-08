Giucas Casella e Sophie Codegoni ad Avanti un Altro | cosa faranno nel programma di Bonolis

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Si sono fatti conoscere e amare dal pubblico durante la loro lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. E ora, a distanza di mesi, due dei protagonisti del reality sono pronti a ritornare in televisione, questa volta neldi Paoloun’. Stiamo parlando di, la bella ex tronista di Uomini e Donne che a Cinecittà ha trovato l’amore, e diè la nuova Bonas diunSonia Bruganelli, moglie di Paolo, ha voluto fortemente nel cast diun, gioco preserale di Canale 5, la bella ...

torna in tvè stato un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 6. Dopo aver varcato la famosa porta rossa a settembre, è rimasto nella casa di Cinecittà fino alla ...Di chi si tratta Die di Sophie Codegoni, che entrano ufficialmente nella squadra di Avanti un altro!, lo spassoso preserale di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis . A rivelare la ...Sophie Codegoni e Giucas Casella new entry dell'edizione 2022 - 23 di Avanti un altro per decisione di Sonia Bruganelli: l'annuncio ufficiale ...