Gender fluid, il significato del fenomeno sempre più diffuso

Si parla sempre di più di Gender fluid, un termine che fino a qualche anno fa era pressoché sconosciuto in Italia. Anche nel nostro Paese, invece, adesso si inizia a parlare sempre con più insistenza di persone e personaggi noti che si ritrovano nel Gender fluid. Il termine inglese nasce con l'intenzione di indicare la "fluidità" di genere ossia un genere fluido, scorrevole come un liquido. Come un liquido cambia e scorre, in quanto dotato di limitata consistenza e densità, così le persone che si definiscono Gender fluid si sentono libere di scorrere da un genere all'altro senza sentirsi costretti in uno solo.

