(Di mercoledì 3 agosto 2022) E’ morto il. Lo si apprende alla Suprema Corte, dove, con il primoPietro Curzio, i magistrati e il personale, vengono espressi “commozione e cordoglio”. Lo comunica l’agenzia Agi.è stato primoCorte dal 24 luglio 2007 al 12 luglio 2010, data in cui era andato in pensione. Alla sua presidenza risale l’istituzionesezione ‘filtro’ – la sesta – sui ricorsi civili: un’innovazione che assieme ad altre, “porto’ la Corte ad invertire, nel 2008, la tendenza negativa all’ampliamento dell’arretrato civile, riuscendo a definire più ricorsi di quanti pervenuti”, ricordano in. ...

Il Denaro

22 milioni Rimini: asfaltatura per la nuova rotonda sulla Statale 16/Montescudo Bollicine, l'... Addio al giudice Vincenzo Carbone, presidente emerito della Cassazione - Ildenaro.it E' morto il presidente emerito della Cassazione Vincenzo Carbone. Lo si apprende alla Suprema Corte, dove, con il primo presidente Pietro Curzio, i magistrati e il personale, vengono espressi "commozi ...La città piange la scomparsa dell'ex Direttore delle poste e presidente dei giudici di pace. Amava il Rinascimento e i Santi ...