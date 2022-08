Strage di Bologna | Mattarella | “Continuare a cercare la verità è un dovere civico”

(Di martedì 2 agosto 2022)di: 42esimo anniversario dell’attacco alla stazione. Da piazza Nettuno è partito il corteo in ricordo delle 85 vittime, che arriverà fino al luogo dell’attentato, seguito da un minuto di silenzio e il triplice fischio dei treni. Presenti i rappresentanti delle istituzioni, dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, fino L'articolo proviene da Inews24.it.

Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Oggi una commemorazione. Dichiarazione del Presidente Mattarella in occasione del 42° anniversario della strage di Bologna. 2 agosto 1980: alle 10.25 in una sala d'aspetto della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno che uccide 85 persone. Bologna è una donna emiliana di zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte che sa quel che conta e che vale. 2 Agosto 1980 strage di Bologna. La strage alla stazione di Bologna causò la morte di 85 persone, e oltre 200 feriti. Un secolo di stragi.

L'associazione dei parenti delle vittime del 2 agosto 1980 continua a battersi per arrivare alla verità sui mandanti dellaalla stazione di ..."Grazie ai familiari per azione solidale e tenacia" leggi anchedi, condanna all'ergastolo per Paolo Bellini La, dice Mattarella, "fu un atto di uomini vili, di una disumanità ..."La tenacia dei familiari delle vittime della strage di Bologna ha sostenuto l'opera di magistrati e di servitori dello Stato che sono riusciti a fare luce su autori, disegni criminali, ignobili ...Oggi 2 agosto si ricorda la drammatica Strage di Bologna con la bomba esplosa 10.25 di sabato 2 agosto 1980 presso la stazione ferroviaria di Bologna Centrale. Un’esplosione devastante che riecheggia ...