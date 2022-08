LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 5 km dal traguardo (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:49 Sarà dunque decisivo il secondo ed ultimo passaggio sull’Alto del Castillo, che coinciderà tra l’altro con l’arrivo di questa appassionante prima tappa della Vuelta a Burgos 2022. 16:47 Trek-Segafredo che prende il comando delle operazioni quando mancano poco meno di 8 km. 16:45 10 km al termine della prima tappa, continuano gli scatti in testa al gruppo. 16:44 Ottima l’azione del siciliano dell’Astana. A 12 km dal termine il gruppo, ancora numeroso, torna compatto dopo gli attacchi susseguitisi sul primo passaggio sull’Alto del Castillo. 16:42 Lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma) è stato il primo ad attaccare, con Vincenzo Nibali capace di neutralizzare il ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:49 Sarà dunque decisivo il secondo ed ultimo passaggio sull’Alto del Castillo, che coinciderà tra l’altro con l’arrivo di questa appassionante primadella. 16:47 Trek-Segafredo che prende il comando delle operazioni quando mancano poco meno di 8 km. 16:45 10 km al termine della prima, continuano gli scatti in testa al. 16:44 Ottima l’azione del siciliano dell’Astana. A 12 km dal termine il, ancora numeroso, tornadopo gli attacchi susseguitisi sul primo passaggio sull’Alto del Castillo. 16:42 Lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma) è stato il primo ad attaccare, con Vincenzo Nibali capace di neutralizzare il ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio dei battistrada inferiore al minuto a 35 km dal tragu… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Burgos 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tre spagnoli in fuga esame per Nibali e Landa - #Vuelta… - VentaglioP : #Ciclomercato #Donostia #TDP22 #Vuelta e tanto altro: tutto questo nella puntata live di Ventaglio Podcast. Vi asp… -