L' appello di Nino D' Angelo a Ciro Mertens | Per favore | non farlo - Top News

(Di martedì 2 agosto 2022) ... oppure terrà fede alla coerenza mostrata in nove anni di onoratissima militanza partenopea? In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il tifoso vipD'gli rivolge una sorta di

nino_longobardi : RT @HuffPostItalia: Appello agli italiani di centrodestra: non li votate -

Virgilio Sport

... oppure terrà fede alla coerenza mostrata in nove anni di onoratissima militanza partenopea In un'intervista alla Gazzetta dello Sport il tifoso vipD'Angelo gli rivolge una sorta diL'diD'Angelo: "Ciro, vai all'estero" . Mertens alla Juve Tifosi napoletani scatenati . Mertens, l'offerta della Juve è la più alta di tutte . Un club a cui, in tempi recenti, si sono ... Mertens alla Juventus La reazione clamorosa dei tifosi del Napoli I bianconeri alzano l'offerta per Ciro e i tifosi azzurri temono un nuovo tradimento: l'accorato appello al belga del cantante Nino D'Angelo.Omicidio Piersanti Mattarella, giallo del killer: sospetti si concentrano sul boss Nino Madonia. Si riapre così la pista mafiosa, tramonta quella "nera" ...