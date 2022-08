Dove e quando è nato l’amore tra il Pd e Luigi Di Maio (Castellammare is not Bibbiano) (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Certo, tutte le cose hanno bisogno di una maturazione. E, trattandosi di un amore, che tutto il resto del mondo giri affinchè sbocci. Ma sono ipotizzabili un Dove e un quando ben precisi sia nato quello del Partito Democratico per Luigi Di Maio. Il Dove è Castellammare di Stabia. Più precisamente, nel suo storico cantiere navale. Il quando è presto detto: il 17 giugno scorso. quando la fine anticipata del Governo Draghi non era ipotizzata. E Di Maio era ancora il ministro degli Esteri, pensate, del Movimento 5 Stelle. Certo, i mal di pancia con il suo partito già erano di dominio pubblico da tempo. Ma solo 4 giorni dopo, il 21 giugno, Luigi o’ministro avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Certo, tutte le cose hanno bisogno di una maturazione. E, trattandosi di un amore, che tutto il resto del mondo giri affinchè sbocci. Ma sono ipotizzabili une unben precisi siaquello del Partito Democratico perDi. Ildi Stabia. Più precisamente, nel suo storico cantiere navale. Ilè presto detto: il 17 giugno scorso.la fine anticipata del Governo Draghi non era ipotizzata. E Diera ancora il ministro degli Esteri, pensate, del Movimento 5 Stelle. Certo, i mal di pancia con il suo partito già erano di dominio pubblico da tempo. Ma solo 4 giorni dopo, il 21 giugno,o’ministro avrebbe ...

f_girasole : RT @gigasss1: Nella tempesta cercano porti sicuri dove riparare, per poi salpare di nuovo quando si placa, porti che si chiudono, per sempr… - Natalin33515492 : RT @nonsonpago1: “#2agosto1980” “Dove eri quando i #fascisti bombardarono la #stazionediBologna?” Immenso,grandissimo Mauro,grazie...??????… - miaferrari10 : @PieroSansonetti @davysmile1 Ma dove vivi ? Su Marte..ogni volta che ti ascolto su rete 4 mi metto le mani nei cape… - SandraCeradini : RT @Teso4zampe: In spiaggia con il cane: come? Dove? Quando? - - flaminimail : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La sinistra al governo c’è stata con #Draghi e ci sarà con #Letta. Voi moderni Ponz… -