Trasporti Roma – Metro C, Patanè: “A settembre tutti i treni saranno in servizio” (Di lunedì 1 agosto 2022) “In ottemperanza al Decreto Infrastrutture, l’Amministrazione Comunale ha individuato la Commissione tecnica indipendente esaminatrice delle revisioni dei treni della Metro C. La Commissione, che terminerà i lavori il 19 agosto, è composta dai massimi esperti del settore: il preside della facoltà di ingegneria prof. Antonio D’Andrea, il prof. Antonio Culla e il prof. Alessandro Ruvio. Se gli esiti saranno positivi, contiamo di avere tutti i treni in linea per l’inizio del nuovo anno scolastico”: lo dichiara in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “In base a quanto previsto dalla norma inserita nel Dl Infrastrutture recentemente approvato dal Governo, che prevede la possibilità di prorogare la revisione dei treni in scadenza tenendo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) “In ottemperanza al Decreto Infrastrutture, l’Amministrazione Comunale ha individuato la Commissione tecnica indipendente esaminatrice delle revisioni deidellaC. La Commissione, che terminerà i lavori il 19 agosto, è composta dai massimi esperti del settore: il preside della facoltà di ingegneria prof. Antonio D’Andrea, il prof. Antonio Culla e il prof. Alessandro Ruvio. Se gli esitipositivi, contiamo di avere tutti iin linea per l’inizio del nuovo anno scolastico”: lo dichiara in un comunicato Eugenio, Assessore alla Mobilità diCapitale. “In base a quanto previsto dalla norma inserita nel Dl Infrastrutture recentemente approvato dal Governo, che prevede la possibilità di prorogare la revisione deiin scadenza tenendo ...

DarioNardella : I sindaci dem con il segretario @EnricoLetta riuniti a Roma per lanciare otto punti concreti. Ambiente, salute, l… - italiaserait : Trasporti Roma – Metro C, Patanè: “A settembre tutti i treni saranno in servizio” - giobettarini : RT @DarioNardella: I sindaci dem con il segretario @EnricoLetta riuniti a Roma per lanciare otto punti concreti. Ambiente, salute, lotta… - mimmolipari : RT @DarioNardella: I sindaci dem con il segretario @EnricoLetta riuniti a Roma per lanciare otto punti concreti. Ambiente, salute, lotta… - Remodulator : RT @DarioNardella: I sindaci dem con il segretario @EnricoLetta riuniti a Roma per lanciare otto punti concreti. Ambiente, salute, lotta… -