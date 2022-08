Torino, l’Asl deve risarcire il dipendente No vax: «La sua sospensione è stata ingiusta» (Di lunedì 1 agosto 2022) Il giudice del lavoro del tribunale di Torino ha deciso che l’Asl deve risarcire un suo dipendente che ha sospeso dalle mansioni e dallo stipendio in quanto non vaccinato. La storia, raccontata oggi dall’edizione torinese di Repubblica, comincia a gennaio 2022. Il dipendente viene messo a riposo forzato in quanto non vaccinato. Anche se non ha contatto con i pazienti visto che il suo ruolo è quello di un amministrativo. A quel punto lui, assistito dall’avvocato Valerio Savino, chiede di essere reintegrato in servizio e un risarcimento. La sentenza, pronunciata il 20 luglio scorso dal giudice Lorenzo Audisio, gli dà ragione. Richiamandosi a un’altra decisione presa da un altro togato del tribunale di Ivrea. In quel caso a muoversi era stato un dipendente con contratto ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Il giudice del lavoro del tribunale diha deciso cheun suoche ha sospeso dalle mansioni e dallo stipendio in quanto non vaccinato. La storia, raccontata oggi dall’edizione torinese di Repubblica, comincia a gennaio 2022. Ilviene messo a riposo forzato in quanto non vaccinato. Anche se non ha contatto con i pazienti visto che il suo ruolo è quello di un amministrativo. A quel punto lui, assistito dall’avvocato Valerio Savino, chiede di essere reintegrato in servizio e un risarcimento. La sentenza, pronunciata il 20 luglio scorso dal giudice Lorenzo Audisio, gli dà ragione. Richiamandosi a un’altra decisione presa da un altro togato del tribunale di Ivrea. In quel caso a muoversi era stato uncon contratto ...

GuidoDeMartini : ?? DAJE! ?? DAJE! ?? DAJE! ?? ?? IL VENTO STA CAMBIANDO ?? Torino, dipendente NON VACCINATO venne SOSPESO dall’Asl: IL GI… - CorriereAlbaBra : I tempi di attesa presso la Commissione medica locale di via Farinelli, struttura costituita presso l’Asl Città di… - FiorinLuigi : RT @GuidoDeMartini: ?? DAJE! ?? DAJE! ?? DAJE! ?? ?? IL VENTO STA CAMBIANDO ?? Torino, dipendente NON VACCINATO venne SOSPESO dall’Asl: IL GIUDIC… - monica_caccia : RT @GuidoDeMartini: ?? DAJE! ?? DAJE! ?? DAJE! ?? ?? IL VENTO STA CAMBIANDO ?? Torino, dipendente NON VACCINATO venne SOSPESO dall’Asl: IL GIUDIC… - LiKytai8 : RT @GuidoDeMartini: ?? DAJE! ?? DAJE! ?? DAJE! ?? ?? IL VENTO STA CAMBIANDO ?? Torino, dipendente NON VACCINATO venne SOSPESO dall’Asl: IL GIUDIC… -