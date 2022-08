Sparatoria a Pescara: ucciso architetto di 66 anni. L'aggressore è in fuga - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Sparatoria davanti a un bar a Pescara Roma, 1 agosto 2022 - Sparatoria a Pescara con un morto e un ferito grave . Secondo le prime ricostruzioni, all'ora dell'aperitivo verso le 20, in un bar all'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)davanti a un bar aRoma, 1 agosto 2022 -con un morto e un ferito grave . Secondo le prime ricostruzioni, all'ora dell'aperitivo verso le 20, in un bar all'...

Agenzia_Ansa : È di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria davanti ad un bar di Pescara: a terra, oltre la zona… - ilpost : C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita - SkyTG24 : Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave - CaressaGiovanni : Sparatoria in centro a Pescara, un morto e un ferito grave. 'L'ipotesi di un regolamento di conti - stop_fake_news_ : AGI - Sparatoria a Pescara in un bar all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco. Stando alle prime informazioni,… -