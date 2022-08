Putin: “Non possono esserci vincitori in una guerra nucleare” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – “Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata”: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. “Partiamo dal fatto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata, e sosteniamo una sicurezza uguale e indivisibile per tutti i membri della comunità mondiale”, ha continuato. Il presidente ha inoltre dichiarato che “in qualità di Stato parte” del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari “e uno dei suoi depositari, la Russia segue coerentemente la lettera e lo spirito del trattato”, come riporta Interfax riprendendo un messaggio del capo del Cremlino rivolto ai partecipanti di una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – “Non ciesserein unae non dovrebbe mai essere scatenata”: lo ha detto il presidente russo, Vladimir, citato dall’agenzia di stampa statale russa Tass. “Partiamo dal fatto che non ciesserein unae non dovrebbe mai essere scatenata, e sosteniamo una sicurezza uguale e indivisibile per tutti i membri della comunità mondiale”, ha continuato. Il presidente ha inoltre dichiarato che “in qualità di Stato parte” del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari “e uno dei suoi depositari, la Russia segue coerentemente la lettera e lo spirito del trattato”, come riporta Interfax riprendendo un messaggio del capo del Cremlino rivolto ai partecipanti di una ...

